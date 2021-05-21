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Паата Имнадзе

После вакцинации коронавирус в Грузии установили у 300 человек

photo: photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210521/251793908/Posle-vaktsinatsii-koronavirus-v-Gruzii-ustanovili-u-300-chelovek.html

Одна инъекция вакцины не защищает от инфекции, но она смягчает течение болезни при заражении коронавирусом этот период

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. После первой дозы вакцины в Грузии коронавирусом заразились более 300 человек, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе на медиа-вебинаре.

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Эпидемиолог назвал это обычны явлением, отметив, что первая доза не может полностью гарантировать защиту от инфекции.

"Некоторые были инфицированы на второй, третий, четвертый день после вакцинации", - заявил Имнадзе.

У большинства инфицированных после первой дозы вакцины коронавирус протекал в легкой форме. Они должны сделать вторую дозу вакцины через 120 дней.

Будапешт мост Сеченьи Венгрия
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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"Уже появилось множество предположений по поводу того, что для лиц, переболевших коронавирусом, одной дозы вакцины будет достаточно, но пока это не вошло в гайдлайны ВОЗ", - заявил Имнадзе.

В Грузии с 21 мая началась регистрация на китайскую вакцину Sinovac. Как сообщил Имнадзе, только за два часа на эту вакцину зарегистрировались 5 370 человек.

В Грузии по последним данным вакцину от коронавируса сделали 105 500 человек. Из них 16 147 получили две полные дозы инъекции.

Грузия получила от Китая в дар сто тысяч доз вакцины Sinovac. Они предназначены для 50 тысяч граждан. Сделать прививку от коронавируса препаратом Sinovac могут лица старше 18 лет.

Пока Sinovac не получил авторизацию ВОЗ. Но согласно данным исследований Индии, китайская вакцина отличается 90%-й эффективностью.

Имнадзе не исключил, что если эпидситуация в стране продержится на нынешнем уровне еще две-три недели, ограничения будут вновь смягчены еще больше.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 064 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 335 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 316 тысяч пациентов, скончались – 4 569.

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Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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