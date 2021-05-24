Железная дорога Грузии на пороге новой забастовки?

За последний месяц Грузию захлестнула волна забастовок – начиная от шахтеров, заканчивая работниками заводов по розливу минеральных вод

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Управление Нового профсоюза железнодорожников провело внеочередное заседание на основании коллективного прошения работников компании "Грузинская железная дорога", сообщает пресс-служба профсоюза.

"Члены объединения обсудили результаты существующего тяжелого социального и экономического положения в сфере работы железной дороги", - говорится в сообщении профсоюза.

По информации профсоюза, на заседании был рассмотрен вопрос о предъявлении работниками "Грузинской железной дороги" руководству компании двух требований – увеличения заработной планы и оформления коллективного договора.

Профсоюзным лидерам было поручено провести дополнительные интенсивные консультации с железнодорожниками.

Также перед аналитической службой была поставлена задача детально изучить финансовые возможности компании "Грузинская железная дорога".

Текущая ситуация будет обсуждаться на следующем внеочередном заседании совета профсоюзов 1 июня, где будет принято соответствующее решение о дальнейших действиях.

Эпидемия забастовок в Грузии

За последний месяц Грузию захлестнула волна забастовок – начиная от шахтеров, заканчивая работниками заводов по розливу минеральных вод. Против существующих условий оплаты труда и выдачи отпусков бастовали курьеры службы доставки, работники мукокомольного завода на западе страны, дорожные рабочие на участке трассы в направлении Сенаки, шахтеры в Чиатура.

Что касается железнодорожной сферы – последняя забастовка работников была анонсирована в августе 2019 года с требованием повышения зарплат, однако она так и не состоялась – соглашение с руководством было достигнуто без необходимости прибегать к крайним мерам.

С декабря 2019 года сотрудникам ЖД повысили зарплату на 10%, а в октябре 2020 года, в связи с Днем железнодорожников, те сотрудники, зарплата которых не превышает 1250 лари, получили премию в размере 200 лари (около 70 долларов).

В случае объявления забастовки, может возникнуть транспортный коллапс в преддверии открытия летнего туристического сезона в Грузии, ведь поезда связывают Тбилиси с морской столицей - Батуми. Поезда – это всегда предпочтительный способ путешествия в Западную Грузию за счет комфорта и времени пребывания в пути.

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