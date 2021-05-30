Епархию на западе Грузии продолжают сотрясать скандалы

Игумен, сторонник бывшего главы епархии, обвинен в участии в мятеже против Грузинской православной церкви и лишен сана

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Настоятеля Кафедрального Собора Рождества Богородицы в Салхино а Самегрело Даниила Гвилава лишен сана игумена и отлучен от церкви, заявил митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджишвили) пастве во время воскресной проповеди.

Скандалы в Чкондидской епархии не утихают уже два года. Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава в 2019 году выступил с обвинениями Каталикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В итоге Цаава был лишен Священным Синодом сана первосвященника и звания митрополита Чкондидской епархии. Многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита. Более десятка священнослужителей были лишены своего сана.

По словам митрополита Стефане, игумен Даниил Гвилава обвиняется в участии в мятеже против Грузинской православной церкви.

"Когда первосвященник бесцеремонно обвиняет патриарха, не следует кричать об этом по телевидению, ходить туда с обвинениями. Обвинения звучат каждую минуту, это маскируется под свободу слова. Когда ты священник, с тебя требуется больше ответственности", - сказал митрополит Стефане.

Он отметил, что в церкви действуют три братии, три степени священства - епископ, священник и диакон. Все трое должны взаимодействовать друг с другом.

Сам Даниил Гвилава заявил, что не согласен с решением митрополита и уже обжаловал его.

"Он (митрополит) не имел канонического права и принял это решение единолично. В нашей церкви царит папизм и коммунистическое правление. Социализм еще не отошел от церкви.", - сказал бывший игумен.

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