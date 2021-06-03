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Первая тбилисская гимназия. Учеба и образование

Лучший школьный директор 2021 года – в Грузии объявлен конкурс

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210603/251918955/Luchshiy-shkolnyy-direktor-2021-goda--v-Gruzii-obyavlen-konkurs.html

Это будет второй конкурс, который проводит Национальный центр профессионального развития учителей для выявления лучшего школьного администратора года

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальный центр профессионального развития учителей объявляет конкурс "Лучший директор государственной школы 2021 года", сообщается на сайте центра.

Принять участие в конкурсе может директор любой госшколы, проработавший в этой должности не менее шести лет. Более того, директор должен иметь не менее трех лет стажа работы учителем в этой же школе.

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Конкурсант должен представить видео (не более пяти минут) под названием "Самое большое достижение моей школы". Оно должно быть отправлено на почту: sauketesodirektori@gmail.

Регистрация на конкурс будет вестись до 30 августа включительно.

Впервые конкурс "Лучший директор года" прошел в 2020 году. Победителем конкурса тогда стала директор тбилисской школы №198 Теона Качеишвили. Она получила специальный приз и денежную премию. Качеишвили также в качестве приза получила возможность поездки в Швейцарию и посещения Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

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Темы:
Образование в Грузии (571)
Теги:
Школа, образование, Грузия

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