Лучший школьный директор 2021 года – в Грузии объявлен конкурс

Это будет второй конкурс, который проводит Национальный центр профессионального развития учителей для выявления лучшего школьного администратора года

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальный центр профессионального развития учителей объявляет конкурс "Лучший директор государственной школы 2021 года", сообщается на сайте центра.

Принять участие в конкурсе может директор любой госшколы, проработавший в этой должности не менее шести лет. Более того, директор должен иметь не менее трех лет стажа работы учителем в этой же школе.

Конкурсант должен представить видео (не более пяти минут) под названием "Самое большое достижение моей школы". Оно должно быть отправлено на почту: sauketesodirektori@gmail.

Регистрация на конкурс будет вестись до 30 августа включительно.

Впервые конкурс "Лучший директор года" прошел в 2020 году. Победителем конкурса тогда стала директор тбилисской школы №198 Теона Качеишвили. Она получила специальный приз и денежную премию. Качеишвили также в качестве приза получила возможность поездки в Швейцарию и посещения Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

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