Проверка в детском пансионате Ниноцминда: учреждение может лишиться лицензии

Пансионатом в Ниноцминда, который стал неприступной крепостью для правозащитников, уже заинтересовались государственные органы, в том числе и правоохранительные

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии изучает лицензионные условия детского пансионата в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), вокруг которого в последнее время разгорелся серьезный скандал.

В случае выявления нарушений будет составлен протокол об административном правонарушении, а учреждению дадут срок для их исправления. Если нарушения не будут устранены, несмотря на несколько предупреждений, то встанет вопрос лишения лицензии.

В последний раз Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности проверило пансионат, находящегося под патронажем Патриархии в 2018 году. Представитель агентства Тариел Кашия рассказал журналистам, какие нарушения были выявлены тогда.

"Мы приехали, чтобы в рамках нашей компетенции изучить лицензионные условия учреждения. Во время проверки, проведенной в 2018 году, было установлено, что в одной комнате ютились девять детей. Раз в 12 месяцев их не вывозили на дачу, а в меню не было трехкомпонентного обеда. Эти нарушения были. Все мы сейчас перепроверим, будет составлен прокол об административных правонарушениях. Возможно лишение лицензии", – заявил Кашия.

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей, например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Неправительственная организация "Партнерство за права человека" в пятницу намерена обратиться в суд с требованием незамедлительно вывести из детского пансионата воспитанников.

По словам представителя НПО Анны Абашидзе, вывести всех детей необходимо, чтобы не допустить негуманного обращения к ним.

"Мы уверены, что не только нарушались права детей, а были совершены преступления против них… Мы обратимся к суду и очень четко потребуем одного – незамедлительно вывести этих детей из пансионата, а затем провести мониторинг", – заявила Абашидзе.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла под контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось получить разрешение администрации пансионата для мониторинга условий содержания детей.

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были допущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акции с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

С 2016 года по сей день в связи с данным пансионатом ведется расследование по четырем уголовным делам, говорится в заявлении МВД Грузии.

В двух случаях основанием для начала следствия послужило письмо из аппарата Народного защитника, а в других случаях – обращение из Агентства государственной помощи жертвам трефикинга.

МВД обеспечило и провело все необходимые следственные и процессуальные действия, необходимые для выяснения обстоятельств по каждому уголовному делу. Были допрошены свидетели, проведены экспертизы и другие действия.

Ведомство отмечает, что на данном этапе в деле отсутствует достаточный стандарт доказательств для установления факта возможного преступления.

Несмотря на это, МВД продолжает проводить необходимые следственные и процессуальные действия по каждому уголовному делу с целью тщательного и объективного расследования всех возможных преступлений.

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