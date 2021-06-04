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Скорая помощь 112 - бригада медиков

Грузия и Армения договорились сотрудничать в медицине катастроф

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (421)
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Проект "Вместе сможем – сотрудничество в неотложных ситуациях между Грузией и Арменией" направлен на сотрудничество и координацию действий между здравоохранительными ведомствами двух стран в экстремальных условиях

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузия и Армения будут сотрудничать в неотложных ситуациях и создании специальных медгрупп, готовых оказать помощь во время катастроф, сообщает Минздрав Грузии.

"Вместе сможем – сотрудничество в неотложных ситуациях между Грузией и Арменией" - это новый проект министерств здравоохранения двух стран, направленный на улучшение системы управления рисками катастроф.

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Проект направлен на развитие возможностей и создание механизмов трансграничного сотрудничества. Соответствующий меморандум заключили министерства здравоохранения Грузии и Армении, а также благотворительная организация "Арбайтер-Самаритер-Бунд".

По словам замминистра здравоохранения Георгия Цоцколаури, проект важен для всего региона, особенно в условиях пандемии коронавируса.

"Думаю, что начат крайне важный проект для региона. Всеобщая пандемия и участившиеся естественные катастрофы показали, что готовность стран к катастрофам становится все более актуальным вопросом. Надеюсь, что с помощью поддержки международных партнеров вместе с нашими армянскими коллегами мы сможем создать эффективные механизмы для совместного реагирования на катастрофы", - заявил Цоцколаури.

В рамках проекта, впервые между Грузией и Арменией будут сформированы медицинские группы неотложной помощи, которые будут обеспечены всеми нужными ресурсами. 

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По словам директора Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Александра Каландия, особенно важно  содействовать формированию медгрупп неотложной помощи в Грузии и Армении с аккредитацией ВОЗ. Эти группы будут обеспечены всеми ресурсами и будут иметь компетенцию эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Создание таких групп еще более актуально сегодня – в условиях глобальной пандемии", - заявил Каландия.

Меморандум о взаимосотрудничестве подписали замминистра здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури, первый замминистра здравоохранения Армении Лена Нанушян и директор организации "Арбайтер-Самаритер-Бунд" Димитрие Тодорович. 

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (421)
Теги:
медицина, Армения, Грузия

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