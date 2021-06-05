Скандал вокруг детского пансиона при Патриархии Грузии: что решили суд и церковь

Патриархия Грузии и власти достигли своих договоренностей, не дожидаясь решения суда, и заявили, что будут защищать права детей в пансионе

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд принял временное решение изъять всех воспитанников из детского пансиона для сирот и лишенных родительской опеки детей имени святой Нино при Патриархии Грузии в городе Ниноцминда (регион Самцхе – Джавахети), заявил руководитель организации по защите прав детей "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе.

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают в пансион. На этой неделе МВД Грузии начало расследование.

"Мы обратились в суд вчера. Судья Иване Глонти рассмотрел наше ходатайство и полностью его удовлетворил, согласившись с существованием угрозы для детей, что означает, что сегодня же их должны забрать из пансиона", - сказала Абашидзе.

Теперь у НПО есть 10 дней, чтобы доказать угрозу детям, в противном случае их вернут в пансион.

Между тем Патриархия и власти достигли своих договоренностей, не дожидаясь решения суда.

"Мы достигли соглашения – парламентарии, соцработники и представители церкви и договорились, что социальные работники останутся в пансионе и у нас будет коммуникация. Часть соцработников будет работать днем, а часть останется на ночь", – сказал митрополит Ахалкалаки и Кумордо Николоз (Пачуашвили).

Он не исключил, что решение суда может быть обжаловано. На это у Патриархии есть 12 дней.

В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили отметил, что государство будет гарантом защиты прав детей в пансионе.

"Соцработники представляют государство, и они находятся в пансионе в рамках своей компетенции. Главное, чтобы права детей были защищены", – сказал Папуашвили.

В то же время он отметил, что аппарат Народного защитника обязательно получит доступ в пансион, несмотря "на скептическое отношение руководства пансиона".

В самой Патриархии Грузии также создана специальная комиссия для изучения вопроса.

"Мы будем первыми, кто поднимет голос, если права детей нарушатся", – заверил глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе.

Сами воспитанники пансиона в интервью СМИ рассказали о фактах насилия над ними со стороны воспитателей, часть из которых до сих пор продолжает работу в пансионе.

В пятницу Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки сообщило, что шесть воспитанников пансиона выразили желание покинуть заведение, идентифицировано еще до десяти детей, которые переводятся из учреждения.

Пансион в Ниноцминда был основан в 2004 году. По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей.

Пансион не раз становился объектом расследований полиции. Всего в разные годы было возбуждено четыре уголовных дела по факту нарушения прав детей.

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