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Национальный центр экзаменов. Абитуриенты и их родители

Единые национальные экзамены пройдут в 25 специальных центрах Грузии

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (577)
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Организационная группа работает над включением ковид-инфицированных абитуриентов в экзаменационный процесс

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены 2021 года пройдут в 25 экзаменационных центра Грузии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Единые национальные экзамены 2021 года в Грузии начнутся с 1 июля с грузинского языка и литературы. С 14 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут учителя и лица, желающие стать педагогами.

Единые национальные экзамены
photo: courtesy of NAEC Georgia
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Из 25 экзаменационных центров 11 будут размещены в Тбилиси, 3 - в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело-Земо Сванети), Хуло (Аджария).

Замминистра образования и науки Нуну Мицкевич встретилась с членами организационной группы экзаменов и рассмотрела все детали обеспечения безопасного экзаменационного процесса в стране. Руководить организационной группой экзаменов будет сама Мицкевич.

Абитуриенты регистрируются перед экзаменом
photo: NAEC / FB
Единые национальные экзамены в Грузии начнутся с 1 июля

Для того, чтобы провести вступительные экзамены на высшем уровне, в организационную группу помимо представителей министерства образования и науки, Национального центра экзаменов и оценок, Информационной системы управления образованием включены и сотрудники Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, мэрии Тбилиси, министерств внутренних дел, юстиции и инфраструктуры. В данную группу также входят представители "Теласи", Energo-Pro Georgia, "Магтиком" и SkyTel.

Мицкевич вместе с членами группы работает над включением ковид-инфицированных абитуриентов в экзаменационный процесс. В ближайшее время общество получит детальную информацию по данному вопросу.

Как отмечают в ведомстве, почти все экзаменационные центры уже оснащены нужным инвентарем.

Тбилисский государственный университет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С расписанием экзаменов можно ознакомиться по следующей ссылке.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов. Более 3,7 тысячи человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – более 12,8 тысячи желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога, а также подтверждение профкомпетенции зарегистрировались более 28,7 тысячи человек.

Как отмечают в Национальном центре экзаменов и оценок, экзамены, как и в прошлом году, пройдут с учетом всех правил и рекомендаций, разработанных для предотвращения распространения коронавируса.

Абитуриенты регистрируются перед экзаменом
photo: National Assessment & Examinations Center of Georgia / FB
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Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов в магистры и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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Темы:
Образование в Грузии (577)
Теги:
образование, Единые национальные экзамены, Грузия

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