Улучшились ли условия труда граждан Грузии в Германии - разъяснения Минздрава

Из Германии продолжают поступать претензии граждан Грузии, отправившихся туда на сезонные работы, в Минздраве уверяют, что поддерживают тесные контакты с принимающей стороной и пытаются по возможности решить проблемы

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Недовольство условиями труда граждан Грузии, отправившихся на работу в Германию по государственной программе, заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния объяснила тем, что работа просто "не оправдала их ожидания".

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.

Однако в конце прошлой недели в СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия труда ни на йоту не улучшились - бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной.

По словам Тамар Габуния, когда речь идет о подобных программах трудоустройства, ответственность лежит как на министерстве, так и на принимающей стороне.

"В какой-то степени кажется, что здесь ожидания граждан не оправдались по сравнению с тем, чего они ждали. Минздрав продолжает работать над этим вопросом как с гражданами, так и с принимающей страной", - сказала Габуния.

Всего германская сторона в рамках программы по трудоустройству может обеспечить для граждан Грузии до пяти тысяч рабочих мест.

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