Насколько распространен индийский штамм в Грузии? – ответ главного инфекциониста

Эпидемиологи предполагают, что заражение индийским штаммом в Грузии составляет сейчас приблизительно десять процентов, но, учитывая скорость его распространения, этот показатель может быть и больше

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Индийский штамм коронавируса распространен, предположительно, среди 10% инфицированных граждан Грузии, заявил журналистам директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

В Грузии за минувшие сутки выявили 811 новых случаев коронавируса. С начала пандемии же зафиксировано более 356 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 341 тысячи, скончались 5 096.

"Насчет индийского штамма точно пока не знаем, поскольку превалентность (количество – ред.) предположительно составляет только 10%. Более распространен британский штамм, и он однозначно вызывает более тяжелые формы во всех возрастных категориях, в том числе и среди молодых. И у нас увеличились случаи инфицирования среди молодежи, в том числе тяжелые случаи", - заявил Церцвадзе.

По его словам, исследования показали, что ведущие вакцины, существующие на сегодняшний день в мире, эффективны против индийского штамма.

Церцвадзе предполагает, что четвертую волну коронавируса в Грузии нужно ожидать в конце августа - в начале сентября. Как утверждает главный инфекционист Грузии, все зависит от того, насколько хорошо будет население следовать правилам и рекомендациям.

"Маски, маски, маски! Если индийский штамм распространился, то он ускорит четвертую волну. Маска помогает в случае всех штаммов одинаково, поэтому ее ношение обязательно", - подчеркнул Церцвадзе.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные трое были иностранцами. Все пять человек, инфицированные индийским штаммом, имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они попали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Что касается количества вакцинированных граждан, то, по последним данным, их 216 742. Из них 72 015 сделали две полные дозы вакцины.

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