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Тбилисский государственный университет

Школа экономики Тбилисского госуниверситета получила международную аккредитацию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (579)
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Международная аккредитация – свидетельство того, что экономическая школа ТГУ готовит высококвалифицированные конкурентные кадры

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Международная школа экономики Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ISET) получила аккредитацию Фонда международного делового администрирования (FIBAA), сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Международную аккредитацию школа ТГУ получила сроком на пять лет. В связи с этим состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. Он поздравил представителей университета с получением международной аккредитации.

Тбилисский государственный университет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Аккредитация FIBAA действительно шаг вперед для ISET, поскольку это еще одно подтверждение того, что программы школы своим содержанием и качеством являются конкурентоспособными в мировом масштабе и предлагают студентам образование международного уровня", – заявил Чхенкели.

Повышение качества высшего образования является важным для подготовки высококвалифицированных кадров на местном и международном рынке. Именно поэтому Грузия продолжает интенсивную реформу системы образования с целью дальнейшего экономического развития страны, отметил Чхенкели.

FIBAA – это агентство международной аккредитации Германии, которое работает по качеству высшего образования. Оно является членом Европейской ассоциации, гарантии качества в высшем образовании и имеет двадцатилетний опыт работы в этом направлении.

На торжественном мероприятии в ТГУ присутствовали ректор университета Георгий Шарвашидзе, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр финансов Лаша Хуцишвили, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Шалва Папуашвили, президент  Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, директор ISET Тамар Сулухия, председатель попечительского совета ISET Жан Фредерик Полсен, студенты и другие приглашенные гости. 

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Темы:
Образование в Грузии (579)
Теги:
Тбилисский университет, образование, Грузия

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