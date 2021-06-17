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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

В Грузии будет широкий выбор вакцин против коронавируса – глава Минздрава

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (423)
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Процесс массовой вакцинации населения в Грузии начнется сразу же, как только страна получит необходимое количество вакцин от коронавируса, заявляет Екатерина Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. В ближайшем будущем в Грузии будет широкий выбор и достаточный запас вакцин против коронавируса, чтобы начать массовую вакцинацию населения, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.

По словам Тикарадзе, идет активная работа на поставки вакцин с несколькими производителями. Точные сроки поступления тех или иных вакцин пока не называются, но министр обещает, что в ближайшее время у граждан Грузии вакцины будут на выбор.

Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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"В ближайшем будущем у нас будет очень широкий ассортимент, и мы начнем массовую вакцинацию. Речь идет как о Moderna, так и о Jonson&Jonson и Novovax. Так что у наших граждан будет довольно широкий выбор, чтобы принять решение и позаботиться как о своем здоровье, так и о главной цели всего общества – преодолеть пандемию методом вакцинации", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила важность активной включенности в процесс вакцинации и подчеркнула, что в тех регионах Грузии, в которых наблюдалась большая активность были добавлены бригады, и этот процесс продолжится и в будущем.

Программа вакцинации против коронавируса в Грузии будет расширена с июля.

На данный момент в Грузии работают 184 бригады. К началу массовой вакцинации будет мобилизовано столько же. Минздрав Грузии активно работает с клиниками. Дополнительно 16 клиник и 15 учреждений первичного здравоохранения в Тбилиси готовы поэтапно включиться в программу вакцинации.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 221 156 человек, из них две полные дозы более 72 тысяч граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (423)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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