Центр обслуживания граждан в Минздраве Грузии будет работать по принципу одного окна

Новый центр будет работать по принципу одного окна – здесь на одном пространстве можно будет получить все необходимые сервисы

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Новая служба – Центр обслуживания граждан - начинает функционировать в министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Открыла центр глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Она отметила, что в этом центре граждане смогут получить все необходимые сервисы в одном пространстве по принципу одного окна. Современный центр полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями, установлены пандусы.

"Два года назад было принято решение изучить все нужды наших граждан и сделать в министерстве приемную, которая будет ориентирована на эти нужды. Именно на базе этой приемной наши граждане уже с понедельника получат все то нужное обслуживание, которое им необходимо по нашему профилю", – заявила Тикарадзе.

В центре будут работать специально переподготовленные сотрудники, прошедшие дополнительные тренинги по обслуживанию и коммуникации.

Центр будет обслуживать граждан по будням с 09:00 до 20:00, а в субботу с 10:00 до 14:00.

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