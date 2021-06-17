Грузинские врачи пройдут переподготовку в Ватиканской клинике

Первыми переподготовку пройдут санитары и врачи, чтобы принять участие в работе и исследованиях, заявила президент

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузинские врачи и биологи смогут пройти переподготовку на базе детской клиники Ватикана в Риме Bambino Gesù, говорится в сообщении администрации президента Грузиии.

По данным администрации, соглашение о помощи грузинским специалистам в направлении неотложной помощи и диагностики редких случаев было достигнуто во время визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Ватикан.

"Я осмотрела высокотехнологическую научную исследовательскую лабораторию в Bambino Gesù, которая является одной из ведущих в Европе и в первую очередь занимается редкими и онкологическими заболеваниями. Они выразили готовность сотрудничать с Грузией по всем направлениям", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, первыми переподготовку пройдут санитары и врачи, чтобы принять участие в работе и исследованиях.

"Также они готовы к сотрудничеству и с точки зрения диагностики. В очень редких случаях они помогут нашим детям", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, президент совета директоров Bambino Gesù Мариелла Эноки прибудет в Грузию и подпишет меморандум о сотрудничестве.

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