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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

МИД: Грузия будет обеспечена вакцинами от коронавируса летом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (425)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210617/252054808/MID-Gruziya-budet-obespechena-vaktsinami-ot-koronavirusa-letom.html

С июля по октябрь Грузия получит 3 миллиона 200 тысяч доз вакцин разных компаний, препараты, которых признала ВОЗ

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Летом у Грузии будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы успешно продолжить процесс вакцинации, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

МИД Грузии, как и другие ведомства, подключен к процессу получения Грузией вакцин от различных производителей. Ранее в министерстве финансов заявили, что страна располагает средствами для покупки вакцин.

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"В ближайший период у нас будут дополнительные вакцины снова из Китая. Также состоялась коммуникация с исполнительным директором Pfizer при непосредственном участии премьер-министра. Вероятно, уже с июля будет возможно поступление вакцин Pfizer в Грузию", - сказал Залкалиани журналистам.

По его словам, также Грузия попала в список стран, которые получат вакцину из США. Однако, какую именно вакцину получит Грузия, глава МИД затруднился сказать.

Ранее Минздрав Грузии заявил, что в период с июля по октябрь Грузия получит 3 миллиона 200 тысяч доз вакцин разных компаний.

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Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 221 156 человек, что составляет 6% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, но они поступили в страну в ограниченном количестве, правительство обещает новые поставки летом.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (425)
Теги:
Давид Залкалиани, МИД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

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