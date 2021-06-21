Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии – мнение врача

На данном этапе в Грузии подтверждено 20 случаев заражения индийским штаммом, но на деле их больше, считает профессор

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии, хотя темпы роста случаев заражения будут намного ниже, чем в других странах, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные трое были иностранцами. Все пять человек, инфицированные индийским штаммом, имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они попали в Грузию в середине мая.

По словам врача, на данном этапе в Грузии подтверждено 20 случаев заражения индийским штаммом, но на деле их больше.

"Не исключено, что количество случаев индийского штамма в Грузии увеличится в ближайшие месяцы, и теоретически возможно, что они станут доминирующими, но темпы роста в нашей стране намного ниже и будут меньше, чем в других странах", – сказал Чхаидзе журналистам.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие, потому что он более агрессивный.

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На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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