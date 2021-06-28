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Визит министра иностранных дел Давида Залкалиани и министра культуры Теи Цулукиани в поместье Левиль

Вторым этапом ремонта поместья Левиль во Франции займется Минкультуры Грузии

photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Общество
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Sputnik Грузия
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Историческое поместье Левиль постепенно возрождается и обретает новую жизнь, его полная реставрация и ремонт завершится в 2024 году

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Управление проектом ремонта и восстановления грузинской усадьбы Левиль во Франции передано министерству культуры, спорта и молодежи Грузии, сообщается на сайте МИД страны.

Данное решение было принято на заседании Совета управления Грузинской академии Левиля, в котором приняли участие вице-премьер – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава Минкультуры Теа Цулцкиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
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В ходе встречи было отмечено, что восстановление исторического поместья уже находится на стадии реализации утвержденного Академией концепт-проекта, поэтому, учитывая важную культурную составляющую вопроса, работы завершит министерство культуры.

В рамках своего визита, грузинские министры приняли участие в церемонии завершения первого этапа проекта, т. н. "проекта оранжереи", в результате которого благоустроено 150 квадратных метров территории.

Заседание советом управления поместьем Левиль. Давид Залкалиани и Тея Цулукиани
photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Заседание советом управления поместьем Левиль. Давид Залкалиани и Тея Цулукиани

Второй этап предусматривает ремонт и обустройство шато Левиль и других основных строений, которые будут завершены в 2024 году. В поместье будут отремонтированы Грузинская академия, музей и архив, библиотека, конференц-зал, медиатека, грузинский уголок – грузинская ода со своим виноградником и квеври (глиняный кувшин для вина – ред.) для популяризации грузинского вина.

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photo: Administration of President of Georgia
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История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.

Поместье Левиль было официально признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года.

Проектирование и ремонт поместья осуществлялись под руководством МИД Грузии с 2017 год.

В поместье Левиль, огороженной старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. 

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Теги:
Поместье Левиль, Франция, Грузия

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