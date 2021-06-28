Вакцинированных туристов могут обязать делать ПЦР-тест и в Грузии

Эту инициативу министр здравоохранения обосновала тем, что уже есть случаи въезда в страну визитеров с поддельными справками о ПЦР-тесте и фальшивыми ковид-паспортами

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вакцинированных туристов при въезде в Грузию могут обязать делать ПЦР-тест, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифиге.

По словам министра здравоохранения, туристам важно пройти тестирование после въезда в Грузию, несмотря на то, что они были вакцинированы дважды.

Поводом для заявления Тикарадзе, стала информация, поступившая из Кутаисского международного аэропорта о якобы поддельных результатах ПЦР-теста и фальшивых ковид-паспортах, с которыми туристы въезжают на территорию Грузии. Проверкой случаев занимается Служба госаудита.

Как заявил Тикарадзе, ПЦР-тестирование туристов должно стать правилом, а не рекомендацией.

"Важно, чтобы туристы проходили тестирование на территории Грузии, в этом случае у нас будет больше гарантий, что мы не имеем дело с поддельными документами. Так, мы считаем, передвижение туристов будет намного безопаснее для наших граждан", – заявила Тикарадзе.

По ее словам, у Министерства здравоохранения есть широкая сеть центров тестирования, и при скоординированной работе с Минэкономики и Национальной администрацией туризма не возникнет никаких проблем.

"Для безопасности нашей страны важно, чтобы все дважды вакцинированные туристы в Грузии проходили дополнительное тестирование", – сказала Екатерина Тикарадзе.

Грузия с 1 февраля возобновила международное регулярное авиасообщение, а с 1 июня открыла сухопутные границы.

При пересечении воздушной границы Грузии вакцинированному туристу необходимо предоставить документ, подтверждающий полный курс вакцинации любым препаратом против коронавируса.

При пересечении сухопутной границы Грузии необходимо предоставить документ, подтверждающий полный курс вакцинации, а также отрицательный ответ ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до приезда. Иностранные граждане младше 10 лет освобождаются от обязательства предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также делать его на третий день после приезда в Грузию.

Результат ПЦР-теста должен быть на грузинском, английском или русском языке.

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