Омбудсмен призывает МВД Грузии предотвратить насилие на марше "Тбилиси-прайд"

Народный защитник Грузии еще раз напомнила сторонникам и противникам "Тбилиси прайд", что Конституция гарантирует свободу слова всем гражданам без исключения

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Предотвратить любое насилие во время анонсированного НПО "Тбилиси-прайд" "Марша достоинства" призвала МВД Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

НПО Tbilisi Pride собирается провести прайд-неделю 1-5 июля, в рамках которой запланировано проведение тематических мероприятий и "Марша достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

В то же время противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что основатель ультраконсервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон "запрещающий пропаганду разврата" и выдвинул им 10-дневный ультиматум.

По словам Народного защитника, важно, чтобы в этот день все граждане имели право на мирное выражение своей позиции – как участники марша так и те, кто соберется на контракцию.

Как отметила омбудсмен, Конституция Грузии гарантирует гражданам свободу слова.

По словам Ломджарии, если одни люди мешают свободе выражения других, правоохранительные органы должны на это отреагировать.

"Конституция Грузии дает всем право мирно выходить на улицу и высказывать свое мнение, а также пользоваться свободой проведения собраний и манифестаций. Следовательно, и прайд, и участники контракции имеют право высказывать свое мнение, но, безусловно, мирно", – сказала Ломджария, комментируя призывы ряда радикальных группировок не допустить марш и угрозы расправиться с его участниками.

Между тем, представители Tbilisi Pride заявляют, что "Марш достоинства" не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.

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