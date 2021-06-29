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Народный защитник Нино Ломджария

Омбудсмен призывает МВД Грузии предотвратить насилие на марше "Тбилиси-прайд"

photo: Parliament of Georgia / FB
Общество
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Народный защитник Грузии еще раз напомнила сторонникам и противникам "Тбилиси прайд", что Конституция гарантирует свободу слова всем гражданам без исключения

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Предотвратить любое насилие во время анонсированного НПО "Тбилиси-прайд" "Марша достоинства" призвала МВД Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

НПО Tbilisi Pride собирается провести прайд-неделю 1-5 июля, в рамках которой запланировано проведение тематических мероприятий и "Марша достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Каха Кучава
© Sputnik / STRINGER
"Нужно мирно провести этот день" – председатель парламента Грузии об ЛГБТ-марше в Тбилиси

В то же время противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что основатель ультраконсервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон "запрещающий пропаганду разврата" и выдвинул им 10-дневный ультиматум.

По словам Народного защитника, важно, чтобы в этот день все граждане имели право на мирное выражение своей позиции – как участники марша так и те, кто соберется на контракцию.

Как отметила омбудсмен, Конституция Грузии гарантирует гражданам свободу слова.

По словам Ломджарии, если одни люди мешают свободе выражения других, правоохранительные органы должны на это отреагировать.

Флан ЛГБТ
© AFP / Michal Cizek
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"Конституция Грузии дает всем право мирно выходить на улицу и высказывать свое мнение, а также пользоваться свободой проведения собраний и манифестаций. Следовательно, и прайд, и участники контракции имеют право высказывать свое мнение, но, безусловно, мирно", – сказала Ломджария, комментируя призывы ряда радикальных группировок не допустить марш и угрозы расправиться с его участниками.

Между тем, представители Tbilisi Pride заявляют, что "Марш достоинства" не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели. 

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Теги:
МВД Грузии, Омбудсмен, ЛГБТ, Грузия

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