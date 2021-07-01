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Ремонтная бригада электриков компании Теласи у трансформаторной будки

Абоненты электросетей Грузии получат в июле два квитанции вместо одной

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Энергетика Грузии (257)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210701/252188183/Abonenty-elektrosetey-Gruzii-poluchat-v-iyule-dva-kvitantsii-vmesto-odnoy.html

В связи с реформированием электрораспределительных компаний в переходный период потребители получат две квитанции от старой и новой компаний

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Абоненты электросетей в Грузии в текущем месяце получат две квитанции, вместо одной, заявила директор юридического департамента Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Саломе Джанелидзе.

Абонентов в Тбилиси вместо компании "Теласи" будет обслуживать "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), а жителей регионов вместо Energo-pro Georgia – "ЭП Грузия распределение". Осуществляемые изменения не коснутся потребительского тарифа.

Газовый счетчик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Увеличен потребительский тариф на газ для жителей спальных районов Тбилиси

По словам Джанелидзе, в июле потребители получат одну квитанцию от компании "Теласи" за электроэнергию до 1 июля, а другую - от "Телмико" за электроэнергию после 1 июля.

"Каждый потребитель должен понимать, что их электроснабжению ничего не угрожает. Их, как и сейчас, обеспечат бесперебойным электроснабжением. В этом плане для них ничего не изменится. Только в этом месяце потребители получат две квитанции, это переходный период", - сказала Саломе Джанелидзе.

Тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

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Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
© Sputnik
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Темы:
Энергетика Грузии (257)
Теги:
Energo-Pro Georgia, Компания "Теласи", энергетика, Грузия

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