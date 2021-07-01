Абоненты электросетей Грузии получат в июле два квитанции вместо одной

В связи с реформированием электрораспределительных компаний в переходный период потребители получат две квитанции от старой и новой компаний

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Абоненты электросетей в Грузии в текущем месяце получат две квитанции, вместо одной, заявила директор юридического департамента Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Саломе Джанелидзе.

Абонентов в Тбилиси вместо компании "Теласи" будет обслуживать "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), а жителей регионов вместо Energo-pro Georgia – "ЭП Грузия распределение". Осуществляемые изменения не коснутся потребительского тарифа.

По словам Джанелидзе, в июле потребители получат одну квитанцию от компании "Теласи" за электроэнергию до 1 июля, а другую - от "Телмико" за электроэнергию после 1 июля.

"Каждый потребитель должен понимать, что их электроснабжению ничего не угрожает. Их, как и сейчас, обеспечат бесперебойным электроснабжением. В этом плане для них ничего не изменится. Только в этом месяце потребители получат две квитанции, это переходный период", - сказала Саломе Джанелидзе.

Тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

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