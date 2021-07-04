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Эпидемия коронавируса - начало вакцинации в Тбилисской инфекционной больнице. Тенгиз Церцвадзе

Врач призывает не ждать Pfizer, а вакцинироваться китайскими препаратами

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (501)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210704/252208422/Vrach-prizyvaet-ne-zhdat-Pfizer-a-vaktsinirovatsya-kitayskimi-preparatami.html

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Населению Грузии не стоит ждать приезда Pfizer для вакцинации, а начать прививаться уже имеющимися китайскими препаратами, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, китайская вакцина уже доказала свою эффективность.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
photo: Nuclear Power Plants / FB
Когда начнется массовая вакцинация населения Грузии - ответ Минздрава

"Поскольку есть сообщения о поступлении миллиона доз Pfizer, это может побудить некоторых граждан ждать эту вакцину, но китайская вакцина уже доказала свою эффективность, у нее уже есть сторонники, она безопасна. В целом активность будет расти. Ни одна страна, кроме США и Израиля, не смогла обеспечить достаточную дозу Pfizer для всего населения", - заявил Церцвадзе журналистам.

По словам главного инфекциониста, задержка на сайте регистрации для прививок против коронавируса будет полностью устранена и массовая вакцинация по плану начнется завтра.

"Происходят частые задержки не только в процессе вакцинации и на сайте, но и на гораздо более защищенных сайтах, но если это не исправится, есть резервные планы для регистрации на месте, есть резервные планы, что будет принцип живой очереди, что менее удобно, но не является проблемой, и я не думаю, что сайт не исправят, технические проблемы исправляются в течение нескольких часов или дней. Я глубоко убежден, что завтра начнется массовая вакцинация", - заявил Церцвадзе.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Сайт для регистрации на вакцинацию в Грузии заработал после кибератаки

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы. Во второй половине дня граждане уже смогли пройти регистрацию.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
Грузия готовится к массовой вакцинации

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (501)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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