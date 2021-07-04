Врач призывает не ждать Pfizer, а вакцинироваться китайскими препаратами

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Населению Грузии не стоит ждать приезда Pfizer для вакцинации, а начать прививаться уже имеющимися китайскими препаратами, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, китайская вакцина уже доказала свою эффективность.

"Поскольку есть сообщения о поступлении миллиона доз Pfizer, это может побудить некоторых граждан ждать эту вакцину, но китайская вакцина уже доказала свою эффективность, у нее уже есть сторонники, она безопасна. В целом активность будет расти. Ни одна страна, кроме США и Израиля, не смогла обеспечить достаточную дозу Pfizer для всего населения", - заявил Церцвадзе журналистам.

По словам главного инфекциониста, задержка на сайте регистрации для прививок против коронавируса будет полностью устранена и массовая вакцинация по плану начнется завтра.

"Происходят частые задержки не только в процессе вакцинации и на сайте, но и на гораздо более защищенных сайтах, но если это не исправится, есть резервные планы для регистрации на месте, есть резервные планы, что будет принцип живой очереди, что менее удобно, но не является проблемой, и я не думаю, что сайт не исправят, технические проблемы исправляются в течение нескольких часов или дней. Я глубоко убежден, что завтра начнется массовая вакцинация", - заявил Церцвадзе.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы. Во второй половине дня граждане уже смогли пройти регистрацию.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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