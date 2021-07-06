Переход через Ингури открыт для всех

Жители Абхазии отныне могут без ограничений переходить на контролируемую грузинскими властями территорию через Ингурский переход

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Так называемый Ингурский переход полностью открыт для жителей Абхазии, говорится в заявлении на сайте аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Как отмечено в заявлении, открытие т. н. Ингурского перехода позволит жителям Абхазии переходить на контролируемую центральными властями Грузии территорию, а также возвращаться обратно в Абхазию, территория которой неподконтрольна официальному Тбилиси.

В заявлении отмечено, что ограничение на свободное передвижение через административную границу было установлен более года назад в связи с пандемией. Снять ограничения поэтапно удалось с 11 февраля 2021 года в результате предпринятых при поддержке международных организаций усилий.

На первом этапе право на передвижение было введено лишь для определенной категории людей – это пожилые, пенсионеры, многодетные семьи, лица с ОВЗ и с особыми нуждами. А на сегодняшний день сообщение полностью восстановлено для всех без исключения, говорится в заявлении.

Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) не контролируются властями Грузии с 1990-х годов. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и принял закон "Об оккупированных территориях".

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