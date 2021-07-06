Рикотский тоннель в Грузии закроют на пять дней в ночное время

Ограничения вводятся в связи с проведением профилактических работ в преддверии туристического сезона

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Рикотский тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию, будет закрыт в ночное время в течение пяти дней, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта с 00:00 до 08:00 часов утра 12-16 июля. В остальное время суток движение автотранспорта свободно.

Ограничения на передвижение вводится из-за проведения профилактических работ в связи с наступлением туристического сезона.

В течение указанного периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля. Координировать и следить за передвижением транспорта будет патрульная полиция.

Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60). По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.

На сутки также будет закрыт автомобильный тоннель на объездной дороге Кобулети. В частности, движение всех видов транспорта будет запрещено с 8 июля с 00:00 до 9 июля 00:00.

В указанный период автомобили смогут передвигаться через дорогу международного значения Сенаки-Поти-Сарпи (граница с Турцией).

Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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