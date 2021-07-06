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Эпидемия коронавируса - полиция и прохожие на улице в масках и штрафы за нарушения

В Грузии участились случаи индийского штамма коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (510)
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Sputnik Грузия
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К этому времени, начиная с конца мая, в стране уже зафиксировано 52 случая заражения дельта-штаммом, но ни одного тяжелого течения болезни

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Индийский штамм коронавируса продолжает распространяться в Грузии - по последним данным, уже зафиксировано 52 случая инфицирования, об этом заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния на брифинге во вторник.

По ее словам, эпидемиологи изучают еще пять случаев.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Пока не выявлено случая тяжелого течения болезни, однако риск того, что дельта-штамм будет распространяться и дальше, существует. Поэтому мы должны быть особенно осторожны", - заявила Габуния.

Габуния отметила, что очень опасно в таких условиях работать, развлекаться или проявлять любую активность без маски.

"Мы не сможем отказаться от использования масок. Выход заключается в быстрой и широкой вакцинации. Хорошо, что у нас есть вакцины, и мы постараемся выйти из этого критического положения и сократить риски до минимума. Для этого необходимо использовать индивидуальные средства защиты и как можно скорее вакцинироваться", - отметила Габуния.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они въехали в Грузию в середине мая.

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© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (510)
Теги:
Индия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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