В Грузии участились случаи индийского штамма коронавируса

К этому времени, начиная с конца мая, в стране уже зафиксировано 52 случая заражения дельта-штаммом, но ни одного тяжелого течения болезни

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Индийский штамм коронавируса продолжает распространяться в Грузии - по последним данным, уже зафиксировано 52 случая инфицирования, об этом заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния на брифинге во вторник.

По ее словам, эпидемиологи изучают еще пять случаев.

"Пока не выявлено случая тяжелого течения болезни, однако риск того, что дельта-штамм будет распространяться и дальше, существует. Поэтому мы должны быть особенно осторожны", - заявила Габуния.

Габуния отметила, что очень опасно в таких условиях работать, развлекаться или проявлять любую активность без маски.

"Мы не сможем отказаться от использования масок. Выход заключается в быстрой и широкой вакцинации. Хорошо, что у нас есть вакцины, и мы постараемся выйти из этого критического положения и сократить риски до минимума. Для этого необходимо использовать индивидуальные средства защиты и как можно скорее вакцинироваться", - отметила Габуния.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они въехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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