Патриархия Грузии обвинила оппозиционный канал в фейке о монахине, поддерживающей ЛГБТ

Распространившееся сегодня в соцсетях фото якобы грузинской монахини, поддерживающей ЛГБТ-сообщество и призывающей людей любить друг друга, оказалось фейком

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Патриархия Грузии опровергает информацию, распространенную оппозиционным телеканалом TV Pirveli, о поддержке ЛГБТ-сообщества и "Марша достоинства" одной из монахинь монастыря в Некреси (регион Кахети). Информацию об этом распространяет Служба по связям с общественностью.

Телеканал Pirveli 6 июля опубликовал на своей странице в Facebook фотографию и информацию о том, что якобы матушка Мариам из женского монастыря Некреси выразила солидарность c ЛГБТ-сообществом Грузии. В тексте утверждалось, что монахиня установила фильтр с символикой ЛГБТ и попросила прощения за вчерашние беспорядки, призвав паству любить и беречь друг друга.

Как отмечают в Патриархии, в епархии Некреси нет женского монастыря, а личность, изображенная на фотографии, не принадлежит к деятелям ГПЦ.

"Поясняем общественности, что изображенный на фото человек не является монахиней Некреси. Более того, в епархии Некреси нет женского монастыря. Это лицо не принадлежит рядам Грузинской Православной Апостольской Церкви. Вместе с тем, Facebook-страницы с таким именем также нет в Интернете", - говорится в заявлении.

Распространяемая в социальной сети фотография является фальсификацией и служит введению общественности в заблуждение, отмечается в заявлении Патриархии.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась агрессивная контракция "блюстителей нравственности".

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на журналистов. Их били, чем попало, разбивали аппаратуру, оскорбляли, не разбирая, кто какое СМИ представляет. Было совершено нападение и на офисы нескольких неправительственных организаций, просто на прохожих, чей внешний вид вызывал раздражение. Учитывая сложившуюся обстановку в городе, "Марш достоинства" было решено не проводить.

В результате беспорядков, по данным МВД, было выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек.

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