Новое предприятие открыли на востоке Грузии

Новое холодильное хозяйство в селе Кварцхити Горийского муниципалитета позволит хранить до одной тысячи тонн фруктов

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Современное холодильное хозяйство для хранения до одной тысячи тонн фруктов открылось в селе Квархити Горийского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщает Минсельхоз Грузии.

Предприятие компании "Тирифонис хили" создано при поддержке правительства. Холодильное хозяйство получило грант в 600 тысяч лари (191 тысяча долларов) в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий и 1,5 миллиона лари (478 тысяч долларов) по программе льготного агрокредитования.

"Современные сады, которые мы посадили, занимают около 14-15 тысяч гектаров и требуют соответствующей инфраструктуры хранения и обработки. Это означает, что нам нужны сотни таких современных холодильных хозяйств", - сказал глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

По словам министра, поддержка в создании как можно больше таких предприятий направлена на улучшение качества грузинской продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Предприятие оснащено холодильниками итальянского и немецкого производства. В рамках программы технической помощи в холодильном хозяйстве внедряются стандарты пищевой безопасности ISO 22 000.

В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования превышает 23,8 миллиона лари (7,6 миллиона долларов).

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