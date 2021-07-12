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Патриархия Грузии

Патриархия Грузии сожалеет о поляризации общества

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (530)
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Sputnik Грузия
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Грузинская православная церковь выражает озабоченность происходящими в стране событиями и призывает всех к любви и миру

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Патриархия Грузии призывает поляризованное общество к любви и миру.

"Очень жаль, что наше общество оказалось таким поляризованным. Мы должны быть полны любви, поддерживать друг друга и в этом единстве каждый должен делать свое дело", – заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе.

Джагмаидзе также призвал общественность к состраданию. Он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава.

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© Sputnik / STRINGER
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"Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и коллегам Лексо Лашкарава. Уход любого человека, какая бы причина ни стояла бы за этим, очень прискорбен, тем более если это молодой человек. Сердцем разделяю эту утрату", – сказал Джагмаидзе.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. В том случае, если кабмин не подаст в отставку до полудня понедельника, в 18:00 пройдет масштабная акция у здания парламента, на которой лидеры расскажут о своих планах.

На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

"Очень жаль, что наше общество стало настолько поляризованным. Наш долг быть полными любви, поддерживать друг друга, делать свою работу и работу всех остальных в этом единстве. По словам апостола Павла, Христос примирял, не упрекал людей их грехами и оставил нам слово примирения. Вот почему нам нужно больше сострадания", – сказал Джагмаидзе.

Представитель Патриархии также выразил неудовольствие тем, что послы других государств вмешиваются во внутренние дела Грузии. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (530)
Теги:
Журналисты, Грузинская православная церковь, Грузия

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