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Капельница. Архивное фото

Инфицированный коронавирусом младенец скончался в тбилисской клинике

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (560)
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Sputnik Грузия
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У малыша, за жизнь которого врачи боролись 16 дней, был британский штамм коронавируса. В клинику его доставили, когда ему было всего пять дней от роду

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Инфицированный коронавирусом трехнедельный младенец, подключенный к аппарату искусственного дыхания, скончался, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу тбилисской детской клиники имени Цицишвили.

Младенец был инфицирован британским штаммом коронавируса. Его доставили в клинику на пятый день рождения, состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания. 16 дней врачи боролись за жизнь малыша, однако спасти его не удалось.

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Троих инфицированных COVID-19 младенцев подключили к ИВЛ в Тбилиси

К аппарату искусственного дыхания подключены еще двое младенцев в этой клинике. У одного выявили британский штамм коронавируса, а у второго – индийский. Оба были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания. Сейчас здесь лечатся 122 инфицированных пациента, из них 67 – дети, а остальные – родители.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (560)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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