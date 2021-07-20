Коронавирус в Грузии: более 2,5 тысячи новых больных за сутки

За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, из ковид-клиник страны выписаны 880 пациентов, а с начала пандемии вылечились 367 130

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 616. Скончались 26 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 390 945 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 880 человек, с начала пандемии вылечились 367 130 пациентов. Скончались 5 592.

За сутки сделано 36 375 тестов, в том числе 22 825 на антиген и 13 550 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,19%, за последние 14 дней – 4,77%, за последние семь дней – 5,24%.

Прививки сделали 368 179 человек, в том числе за последние сутки – 11 073.

В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах – 4 495, в ковид-гостиницах – 1 120.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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