Второй младенец за последнюю неделю умер в Тбилиси от коронавируса

Двухмесячный малыш был доставлен в Тбилиси из Сухуми в критическом состоянии с индийским штаммом коронавируса. Спасти его тбилисским врачам не удалось

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Второй младенец, инфицированный коронавирусом, скончался в Тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщил директор клиники Давид Рехвиашвили.

По словам Рехвиашвили, 1 июля ребенок был доставлен в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью и с тех пор был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У ребенка, которому было около двух месяцев, диагностировали индийский, так называемый дельта штамм. Ковид-инфекция подтвердилась у него 24 июня. Сначала лечили в Сухуми, а после обострения доставили к нам. При поступлении в клинику состояние пациента было критическим, через несколько часов ему провели интубацию и перевели на аппарат искусственного дыхания", – сказал Рехвиашвили.

Он отметил, что для лечения и наблюдения пациента использовались все современные методы, но ночью младенец скончался.

"Сопутствующих и хронических заболеваний не наблюдалось. Следовательно, основная причина – коронавирус, который привел к развитию респираторной недостаточности. Мать новорожденного выздоровела и выписана из клиники", – сказал Рехвиашвили.

Что касается еще одного ребенка с коронавирусом, которому также около двух месяцев, то его состояние улучшилось.

В начале июля в Тбилисскую детскую больницу имени Цицишвили доставили трех маленьких детей, инфицированных коронавирусом. Это первые случаи в Грузии, когда младенцев пришлось подключать к ИВЛ. Один из них скончался 16 июля, ребенок заболел когда ему было всего пять дней.

С начала пандемии в Грузии зафиксирована 41 тысяча случаев инфицирования коронавирусом детей, это примерно 9% от общего числа заболевших.

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