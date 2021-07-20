13:32 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Капельница в палате

Второй младенец за последнюю неделю умер в Тбилиси от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (575)
11301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251970666.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252368122/Vtoroy-novorozhdennyy-infitsirovannyy-COVID-19-skonchalsya-v-Tbilisi.html

Двухмесячный малыш был доставлен в Тбилиси из Сухуми в критическом состоянии с индийским штаммом коронавируса. Спасти его тбилисским врачам не удалось

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Второй младенец, инфицированный коронавирусом, скончался в Тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщил директор клиники Давид Рехвиашвили.

По словам Рехвиашвили, 1 июля ребенок был доставлен в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью и с тех пор был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB
Чхаидзе назвал причину смерти инфицированного коронавирусом младенца в Грузии

"У ребенка, которому было около двух месяцев, диагностировали индийский, так называемый дельта штамм. Ковид-инфекция подтвердилась у него 24 июня. Сначала  лечили в Сухуми, а после обострения доставили к нам. При поступлении в клинику состояние пациента было критическим, через несколько часов ему провели интубацию и перевели на аппарат искусственного дыхания", – сказал Рехвиашвили.

Он отметил, что для лечения и наблюдения пациента использовались все современные методы, но ночью младенец скончался.

"Сопутствующих и хронических заболеваний не наблюдалось. Следовательно, основная причина – коронавирус, который привел к развитию респираторной недостаточности. Мать новорожденного выздоровела и выписана из клиники", – сказал Рехвиашвили.

Что касается еще одного ребенка с коронавирусом, которому также около двух месяцев, то его состояние улучшилось.

В начале июля в Тбилисскую детскую больницу имени Цицишвили доставили трех маленьких детей, инфицированных коронавирусом. Это первые случаи в Грузии, когда младенцев пришлось подключать к ИВЛ. Один из них скончался 16 июля, ребенок заболел когда ему было всего пять дней.  

С начала пандемии в Грузии зафиксирована 41 тысяча случаев инфицирования коронавирусом детей, это примерно 9% от общего числа заболевших. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (575)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться