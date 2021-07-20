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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидситуация в Грузии может ухудшиться еще больше – мнение специалистов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
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Sputnik Грузия
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Сдержать пандемию можно лишь ограничениями и массовой вакцинацией населения, иначе суточный показатель инфицирования в Грузии может достичь трех тысяч, считают авторитетные врачи

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Эпидемилогическая ситуация в Грузии может ухудшиться еще больше – число новых случаев увеличится до трех тысяч, и это станет своего рода "красной чертой", считает инфекционист Александр Гогинава.

По его словам, ношение масок на открытом воздухе вновь нужно сделать обязательным и строго контролировать проведение массовых мероприятий.

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© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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"Без определенных регуляций мы не сможем выжить. Вероятно, необходимо контролировать места массового сбора, потому что они являются основными очагами распространения болезни. Также следует пересмотреть сообщение с теми странами, где фиксируется высокий уровень дельта штамма. Ожидается, что ситуация может еще более ухудшиться и три тысячи случав станут чрезвычайным показателем, "красной чертой", – сказал Гогинава.

Выход из сложившейся ситуации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе видит в активной вакцинации и продолжении ношения маски.

"Мы не сможем удвоить в короткие сроки число дважды вакцинированных, не сможем провести все эпидемиологические мероприятия, которые смогут остановить дельта штамм, таких нет в природе. У нас остается один ресурс – кроме максимального ускорения процесса иммунизации, нужно максимально осознать сложившуюся ситуацию и продолжать носить маски", – сказал Чхаидзе.

Сегодня премьер-министр Грузии не только призвал, но и попросил граждан вакцинироваться. По словам премьера, Грузия не вынесет новых жестких ограничений и закрытия. Это повлечет за собой экономический кризис, потерю рабочих мест и новые долги.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2 616 новых случае заражения, всего с момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 390 945 тысяч человек.

По данным на 20 июля полный курс вакцинации прошли 113 895 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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