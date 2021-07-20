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Амиран Гамкрелидзе на брифинге

Грузия перешла в "красную зону" по темпам распространению коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252371182/Po-vsem-indikatoram-Gruziya-pereshla-v-krasnuyu-zonu-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Единственный способ избежать ухудшения эпидситуации – это активная вакцинация и соблюдение действующих регуляций, считает главный эпидемиолог страны

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. По темпам распространения коронавируса Грузия перешла из "оранжевой" в так называемую "красную зону", об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета.

"Сегодня мы приблизительно на том уровне, как были во время пика третьей волны к 17 мая. Сегодняшняя эпидситуация также похожа на ту, которая была в октябре-ноябре, когда мы шли к пику. Это заслуживает внимания. По всем индикаторам мы перешли в "красную зону". До этого на карте Джона Хопкинса мы были в "оранжевой зоне", сейчас уже в "красной". Это один из поводов для тревоги", – сказал Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Эпидситуация в Грузии может ухудшиться еще больше – мнение специалистов

По словам главного эпидемиолога, Грузия располагает более 1,5 миллиона доз китайской вакцины Sinovac и Sinopharm и еще 43 тысячами доз препарата от британо-шведской компании AstraZeneca, который используют для тех, кто проходит второй этап вакцинации. Ожидается поступление еще 1,3 миллиона доз вакцины от платформы СOVAX и еще миллион доз Pfaizer, которые поступят поэтапно до октября. Еще полмиллиона доз вакцины Грузия получит в подарок от нескольких государств.

По словам Гамкрелидзе, единственный способ избежать ухудшения эпидситуации – это активная вакцинация и соблюдение действующих регуляций.

Что касается случаев заражения среди уже вакцинированных граждан, то, по словам Гамкрелидзе, среди вакцинированных одной дозой уровень инфицирования составляет 0,8%, среди дважды вакцинированных – 0,3%. Среди  привитых одной дозой с начала вакцинации зафиксировано 12 смертельных случая.

Сейчас специалисты изучают два случая летального исхода инфицированных коронавирусом пациентов, которые были вакцинированы двумя дозами китайской вакцины Sinopharm.

За минувшие сутки было зафиксировано 2 616 новых случае заражения, всего с момента начала пандемии коронавирус диагностировали 390 945 тысяч человек.

По данным на 20 июля полный курс вакцинации прошли 113 895 человек. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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