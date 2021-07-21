Дельта-штамм коронавируса набирает обороты – эпидситуация в Грузии серьезно ухудшилась

Носите маски везде и вакцинируйтесь – призывают эпидемиологи население в ожидании пика четвертой волны коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Показатель распространения коронавируса в Грузии быстро растет – 30-40% из общего числа инфицированных болеют именно индийским штаммом, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в стране эпидситуация серьезно ухудшилась, поэтому особенно важно соблюдать рекомендации.

"Опасность серьезная, поэтому мы все должны осознать, что входим в серьезную волну. Сегодняшние и вчерашние данные – это повторение того, что было во время пика в мае и начале ноября. Мы должны соблюдать все рекомендации. В первую очередь нужно носить маску в открытом пространстве и там, где собирается много людей", – заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе еще раз призвал граждан воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей и вакцинироваться. По его словам, на сегодняшний день у Грузии есть возможность вакцинировать 15-20 тысяч человек в день.

"Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться и дальше, центр по контролю заболеваний порекомендует совету ужесточить ограничения. Мы уже пересекаем "красную линию", в течение семи самых тяжелых дней смертность высокая. На этой неделе уже будет подписан указ министра, и сделать прививку смогут все через 30 дней после перенесения коронавируса", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки выявили 2 415 новых случаев коронавируса, вчера этот показатель составлял 2 616. С начала пандемии зафиксировано более 393 тысяч случаев инфицирования, более 368 тысяч выздоровели, 5 618 человек скончались.

По прогнозам эпидемиологов, пик четвертой волны в Грузии ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.

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