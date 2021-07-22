Грузия получит полмиллиона доз Pfizer 24 июля

Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 16 лет, и получить препарат можно в трех городах Грузии

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия получит полмиллиона доз вакцины Pfizer 24 июля, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Грузии с 16 июля. Пока в страну поступила первая партия из 28 тысяч доз вакцины. Всего Грузия должна получить более одного миллиона доз данного препарата.

Полмиллиона доз, которые поступят в субботу - дар от США.

Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 16 лет, и получить препарат можно в трех городах Грузии.

Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия и "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми и интервенционный центр Грузии.

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Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения. К этому времени в стране прививки сделали 383 339 человек, в том числе за последние сутки – 8 659.

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