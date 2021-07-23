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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Минфин Грузии назвал условия для избежания жесткого локдауна в стране

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (592)
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Sputnik Грузия
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В бюджете предусмотрено более 150 миллионов лари на вакцинацию, что полностью покрывает целевой показатель в 60% населения, считают в Минфине

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В случае вакцинации 60% населения Грузии, необходимости в введении жестких экономических ограничений не будет, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле экономический рост был рекордный – в 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.

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© AP Photo / Wilfredo Lee
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"Главное – это желание и заинтересованность наших граждан добиться 60% охвата. Это гарантирует, что дополнительные риски будут очень небольшими, не будет необходимости в жестких экономических ограничениях, что в конечном итоге будет препятствовать восстановлению экономики и негативно отразится на наших фискальных параметрах", – заявил Какауридзе в парламенте.

По словам Какауридзе, в стране полная готовность для активной вакцинации. В данный момент у Минздрава есть возможность вакцинировать до 20 тысяч человек в день. В бюджете предусмотрено более 150 миллионов лари на вакцинацию, что полностью покрывает целевой показатель, – сообщил замминистра.

По его словам, речь идет о приобретении примерно 3,8 миллиона доз вакцины, кроме того, определенное количество страна получит в качестве гранта, – этого количества хватит для прививки 60% населения.

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На данный момент процесс вакцинации в Грузии проходит довольно медленно. Массовая вакцинация в стране началась 5 июля. К этому времени доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 374 685 человек (10% от всего населения), из них две полные дозы получили 133 648 граждан (3,6%).

Власти считают, что очередного локдауна страна не выдержит, а сохранить позитивные тенденции роста ВВП можно будет лишь с улучшением эпидемиологической ситуации.

В начале лета Минфин, с учетом позитивных показателей за май и июнь, пересмотрел прогноз по росту экономики страны в 2021 году с 6,5 до 7,7%.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (592)
Теги:
Министерство финансов Грузии, Экономика, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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