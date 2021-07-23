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Батумский бульвар - туристы в масках во время эпидемии коронавируса

Израиль включил Грузию в список "красных" стран

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210723/252404525/Izrail-vklyuchil-Gruziyu-v-spisok-krasnykh-stran.html

Пересмотр указанного статуса будет происходит еженедельно, и при улучшении эпидемиологической ситуации в Грузии ограничения будут снижены

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. С 30 июля Грузия будет включена в список "красных" стран, в которые больше не будет разрешен выезд визитеров из Израиля, решение об этом принято правительством Израиля.

По темпам распространения коронавируса Грузия перешла из "оранжевой" в так называемую "красную зону". За минувшие сутки было зафиксировано 2 460 новых случае заражения, всего с момента начала пандемии коронавирус диагностировали 398 081 тысяче человек.

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© AP Photo / Ariel Schalit
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"Пересмотр указанного статуса будет происходит еженедельно, и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии соответствующие ограничения будут снижены или сняты", - отмечено в сообщении посольства Израиля в Грузии.

По данным Национальной администрации туризма, Израиль входит в тройку стран, граждане которой осуществили наибольшее число визитов в Грузию. Только в июне текущего года Грузию посетили 15 тысяч 837 визитеров из Израиля (рост 34 328,3%). Всего в июне международные путешественники осуществили в Грузию 116,6 тысячи визитов, из которых 104,6 тысячи были туристическими.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)

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