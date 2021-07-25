Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 061

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, выздоровели в течение суток 1 654 человека

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 061. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 402 759 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа выздоровели 1 654 человека, с начала пандемии вылечились 373 088 пациентов. Скончались 5 688.

За сутки сделано 31 204 теста, из которых 14 631 на антиген и 16 573 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,6%, за последние 14 дней – 5,66%, за последние семь дней – 6,3%.

Прививки сделали 402 765 человек, в том числе за последние сутки – 4 274.

В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 5 069, в ковид-гостиницах – 1 697.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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