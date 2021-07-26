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Военные учения НАТО Agile Spirit в Грузии - архивное фото

Военные учения Agile Spirit 2021 стартовали в Грузии

© AFP / VANO SHLAMOV
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210726/252424627/Voennye-ucheniya-Agile-Spirit-2021-startovali-v-Gruzii.html

В многонациональных учениях Agile Spirit 2021 задействовано 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из 15 стран-членов и партнеров НАТО

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Десятые по счету многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 – "Проворный дух" начались сегодня в Грузии.

Как сообщает Минобороны Грузии, учения под девизом "Сила в партнерстве" продлятся до 6 августа и пройдут на пяти локациях с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса. Всего в них будет задействовано 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.

Военные учения Agile Spirit - грузинские военнослужащие в Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
Военные учения Agile Spirit 2021 стартуют в Грузии

Церемония открытия учений прошла на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети). Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обратился к военнослужащим 12 стран-членов НАТО и трех стран-партнеров, отметив, что совместные учения повысят оперативную совместимость и боевые возможности военных подразделений стран-участниц.

Министр также подчеркнул важность проведения многонациональных учений в Грузии, заявив, что это увеличивает присутствие НАТО в Грузии и способствует миру и стабильности в регионе.

Командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили также поздравил военнослужащих 15 стран с официальным стартом Agile Spirit 2021 и пожелал им успехов в учениях. В своем выступлении генерал рассказал об укреплении партнерских возможностей и поддержании боевой готовности между Силами обороны Грузии и воинскими частями стран-партнеров.

На открытии Agile Spirit 2021 присутствовали представители Минобороны, военные атташе стран-участниц, губернатор региона Самегрело - Земо Сванети и мэр муниципалитета Сенаки.

Военные учения Agile Spirit - грузинские и американские военнослужащие в Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
Учения Agile Spirit-2021 в Грузии: взгляд из Москвы

Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

В свою очередь Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Темы:
Оборона Грузии (203)
Теги:
НАТО, Учения, оборона, Грузия

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