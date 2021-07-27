Граждане Грузии пока не могут пользоваться грузинским QR-кодом за границей

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе говорит, что работа в этом направлении ведется и скоро грузинский QR-код будет действовать в Европе

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия не подключена QR-кодом ковидкарточки к пространству ЕС, но соответствующие структуры работают над тем, чтобы решить эту проблему, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Граждане Грузии, выехавшие за границу, не смогли использовать QR-код своей ковидкарточки на разных мероприятиях в странах Европы.

"Соответствующие структуры работают вместе с министерством иностранных дел в этом направлении, и Грузия постепенно присоединится к европейскому пространству. Если подсветить QR-код, можно прочесть, что вы вакцинированы тем или иным препаратом", – заявил Гамкрелидзе.

Ранее французские чиновники не сумели считать выданный в Грузии QR-код на документе о вакцинации Гоги Гахария "АстраЗенекой". Однако известный киновед был вынужден регулярно делать тест в Каннах.

Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.

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