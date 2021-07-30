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Пандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, старый город. Иерусалим, Израиль

Для визитеров из Израиля Грузия стала "красной зоной"

© AP Photo / Sebastian Scheiner
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1979)
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Sputnik Грузия
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Израильская сторона будет пересматривать это ограничение еженедельно и принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданам Израиля с 30 июля не разрешается выезжать в Грузию, сообщается на странице посольства Израиля в Faсebook.

С 30 июля Израиль включил Грузию в так называемый "красный список". Как заявляют в посольстве, решение будут пересматривать еженедельно и решение будет приниматься в зависимости от эпидситуации в стране.

Туристы и отдыхающие жители Грузии фотографируют Черное море
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным Национальной администрации туризма, Израиль входит в тройку стран по числу визитеров в Грузию. Только в июне текущего года Грузию посетили 15 837 визитеров из Израиля. Всего в июне международные путешественники осуществили в Грузию 116,6 тысячи визитов, из которых 104,6 тысячи были туристическими.

По темпам распространения коронавируса Грузия перешла из "оранжевой" в так называемую "красную зону".

В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 413 тысяч случаев инфицирования, более 379 тысяч выздоровели, 5 768 человек скончались.

Грузия переживает тяжелую четвертую волну коронавируса. В стране резко ухудшилось эпидположение и за день специалисты фиксируют больше случаев инфицирования коронавирусом, чем это было во время пика третьей волны. Эпидемиологи связывают такой рост инфицирования с распространением новых штаммов коронавируса. На сегодняшний день в Грузии встречаются индийский штамм, британский и дельта-плюс. Специалисты ожидают, что индийский штамм в августе полностью заменит британский.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1979)
Теги:
Израиль, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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