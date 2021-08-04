В Грузии для студентов-заключенных создадут цифровой университет

Среди контингента грузинской пенитенциарной системы на сегодняшний день 24 заключенных являются студентами бакалавриата и двое – магистратуры

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Для студентов-заключенных в Грузии будет создан цифровой университет – это одна из составных частей десятилетнего плана Министерства юстиции Грузии, который презентовал глава ведомства Рати Брегадзе.

По его словам, главная цель инновационной идеи – создать для университетов электронную платформу, которая предложит студентам с особыми нуждами цифровое обслуживание.

"Цифровой университет увеличит возможность и интерес получения образования среди заключенных и поможет им в реабилитации и ресоциализации", – заявил Брегадзе.

Цифровой университет будет сотрудничать с университетами страны и начнет функционировать с сентября.

Как отметил глава Минюста, цифровой университет предоставит заключенным студентам индивидуальные занятия, онлайн-лекции и контакты с лекторами.

По данным на 1 июля, из 9,3 тысячи заключенных 24 получают образование по степени бакалавра и двое – по степени магистра. В Единых национальных экзаменах в этом году принял участие 21 заключенный.

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