МВД Грузии обвиняет оппозиционные СМИ в распространении дезинформации

Телекомпания "Мтавари" сообщила, что заместителем начальника одного департаментов полиции в Имерети назначен человек с судимостью

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. МВД Грузии опровергло информацию СМИ о назначении на должность заместителя начальника департамента полиции Багдати (регион Имерети) ранее судимого лица.

По данным оппозиционного телеканала "Мтавари", "Грузинская мечта" начала мобилизовать силы в регионах в преддверии местных выборов и назначила на должность заместителя главы департамента полиции в Багдади имеющего судимость Гогу Кбилашвили.

Как отметили в МВД, заместитель начальника Багдатского департамента полиции Гога Кбилашвили работает в МВД с 2003 года и никогда не был судим.

"Распространение непроверенной информации - классический пример фейковых новостей. Ни один из представителей СМИ не сверил информацию с представителями Департамента стратегических коммуникаций МВД. Цель распространения такой ложной информации в СМИ - опорочить имидж министерства внутренних дел и полиции в целом, ослабить общественное доверие и дискредитировать органы внутренних дел", - говорится в заявлении Департамента стратегических коммуникаций МВД.

МВД Грузии призывает СМИ перепроверять информацию у надежных источников.

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