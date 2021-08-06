Незаконная вырубка деревьев в Грузии – где зафиксировано больше всего случаев

В июле также зафиксировано 47 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок изъято оборудование из пяти нерегистрированных лесопилок

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды в июля этого года выявили 223 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 17 включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.

Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.

Регион Число нарушений Кахети 89 Имерети 36 Сацхе-Джавахети 22 Квемо-Картли 19 Шида Картли 16 Аджария 14 Самегрело-Земо Сванети 13 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 8 Мцхета-Мтианети 4 Гурия 2

В целом, изъято около 500 кубических метров лесоматериалов. В июле также зафиксировано 47 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято оборудование из пяти нерегистрированных лесопилок.

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы — дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

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