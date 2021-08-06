01:16 07 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Вырубка деревьев

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – где зафиксировано больше всего случаев

© photo: Sputnik / Constantin Chalabov
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/02/252198154.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210806/252526239/Nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-Gruzii--gde-zafiksirovano-bolshe-vsego-sluchaev.html

В июле также зафиксировано 47 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок изъято оборудование из пяти нерегистрированных лесопилок

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды в июля этого года выявили 223 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 17 включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.

Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.

Регион Число нарушений
Кахети 89
Имерети 36
Сацхе-Джавахети 22
Квемо-Картли 19
Шида Картли 16
Аджария 14
Самегрело-Земо Сванети 13
Рача-Лечхуми Квемо Сванети 8
Мцхета-Мтианети 4
Гурия 2

В целом, изъято около 500 кубических метров лесоматериалов. В июле также зафиксировано 47 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято оборудование из пяти нерегистрированных лесопилок.

Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
У Грузии появился новый Лесной кодекс

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы — дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться