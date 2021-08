Ношение масок стало обязательным в Грузии на открытых пространствах

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузия с сегодняшнего дня вернулась к масочному режиму в открытых пространствах – решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник.

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...

Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения", – заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.