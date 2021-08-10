Ношение масок стало обязательным в Грузии на открытых пространствах

Исполнение правил, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса, будет строго контролироваться и в отношении ночных клубов, и объектов питания

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузия с сегодняшнего дня вернулась к масочному режиму в открытых пространствах – решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник.

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...

Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения", – заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara Грузинские врачи требуют ужесточения мер по борьбе с коронавирусом

Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.

Кроме того с 10 августа ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время. В случае первого нарушения объект питания оштрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а в случае выявления повторного нарушения – объект будет закрыт.

В Грузии за прошлые сутки выявили более 2,3 тысячи новых случаев. Всего на данный момент в стране 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждается в стационарном лечении, 2 552 человека находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

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