Вход только вакцинированным: куда можно будет пойти с сентября

Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе предлагает с сентября еще больше ужесточить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Объекты питания, спа и фитнес-центры и аналогичные объекты с сентября смогут посещать лишь вакцинированные лица или те граждане, которые предоставят отрицательные результаты ПЦР-теста, об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

По его словам, с такой инициативой на заседании Совета выступил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"На сегодняшнем заседании Координационного совета глава Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов питания, спа и фитнес-центров и аналогичных учреждений лицам с одной вакциной или полным курсом вакцинации или же имеющим при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72-часа, или экспресс-теста на антиген, сделанным за 24-часа", - сказал Гибрадзе.

В ближайшее время Совет рассмотрит эту рекомендацию и примет решение.

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