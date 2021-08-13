Курсы горной подготовки военных завершились на западе Грузии

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе (регион Имерети) завершились летние промежуточные и базовые курсы, сообщает министерство обороны Грузии.

Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих. В базовый курс были также подключены 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Строителя. Они прошли трехнедельную подготовку.

Во время учений военные изучили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.

По окончании курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир Сачхерского горного училища, вице-полковник Иване Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением курсов. Слушателям были вручены сертификаты, а успешным курсантам были выданы значки и ценные подарки.

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