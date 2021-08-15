Пройдут ли в Грузии испытания израильской вакцины - ответ Минздрава

Минобороны Израиля заявило, что израильская вакцина от коронавируса доставлена в Грузию для проведения второй фазы клинических испытаний

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Минздрав Грузии не подтверждает информацию о доставке в страну израильской вакцины от коронавируса для проведения второй фазы клинических испытаний препарата.

Как заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства, такой договоренности на государственном уровне не было.

"Мы не подтверждаем эту информацию. Можем сказать, что на государственном уровне такие переговоры не велись",- ответили в Минздраве.

Информацию о том, что израильская вакцина от коронавируса доставлена в Грузию для проведения второй фазы клинических испытаний, распространило Минобороны Израиля.

בסוף השבוע נחת בגאורגיה משלוח של 1125 מנות חיסון להרחבת הפאזה השנייה לחיסון לקורונה BriLife שפיתח המכון הביולוגי, בהמשך להסכם שנחתם עם חברת NRx pharmaceuticals. pic.twitter.com/UEl47fosAA — משרד הביטחון (@MoDIsrael) August 15, 2021

​"Израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals объявляют, что после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами на выходных была отправлена в Грузию партия 1125 доз вакцины для расширения второго этапа клинических исследований", - говорится в заявлении.

Как сообщает министерство, сами клинические испытания и набор добровольцев будут проходить в Грузии и Израиле одновременно.

В июле министерство обороны Израиля, израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали меморандум о взаимопонимании для завершения испытаний израильской вакцины от коронавируса. Сообщалось, что клинические испытания будут проходить в Грузии, на Украине и в Израиле.

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