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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей Израиля в Тель-Авиве

Пройдут ли в Грузии испытания израильской вакцины - ответ Минздрава

© AP Photo / Tsafrir Abayov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (747)
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Sputnik Грузия
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Минобороны Израиля заявило, что израильская вакцина от коронавируса доставлена в Грузию для проведения второй фазы клинических испытаний

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Минздрав Грузии не подтверждает информацию о доставке в страну израильской вакцины от коронавируса для проведения второй фазы клинических испытаний препарата.

Как заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства, такой договоренности на государственном уровне не было.

"Мы не подтверждаем эту информацию. Можем сказать, что на государственном уровне такие переговоры не велись",- ответили в Минздраве.

Информацию о том, что израильская вакцина от коронавируса доставлена в Грузию для проведения второй фазы клинических испытаний, распространило Минобороны Израиля.

​"Израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals объявляют, что после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами на выходных была отправлена в Грузию партия 1125 доз вакцины для расширения второго этапа клинических исследований", - говорится в заявлении.

Как сообщает министерство, сами клинические испытания и набор добровольцев будут проходить в Грузии и Израиле одновременно.

В июле министерство обороны Израиля, израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали меморандум о взаимопонимании для завершения испытаний израильской вакцины от коронавируса. Сообщалось, что клинические испытания будут проходить в Грузии, на Украине и в Израиле.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (747)

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