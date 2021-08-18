В Грузии выросло количество ВИЧ-инфицированных

В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Грузии, по данным на 16 августа этого года, выявили 348 новых случаев ВИЧ-инфицирования, говорится в сообщении Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии в Facebook.

В течение аналогичного периода 2020 года был зафиксирован такой же показатель – 347 случаев.

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Всего в Грузии зарегистрировано 8 980 ВИЧ-инфицированных, из них 6 709 мужчин и 2 271 женщина. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 441 человека, 1862 скончались. ВИЧ-лечение проходят 5 629 человек, из них 45 являются детьми.

Результаты исследования показывают, что самым распространенным источником заражения ВИЧ в Грузии являются инъекции наркотиков зараженной иглой, гетеросексуальные и гомосексуальные контакты. Есть и случаи, когда пациенты не знают, каким образом и когда могли заразиться.

Больше всего случаев ВИЧ-инфицирования зарегистрировано в Тбилиси – 3 367, из них 87 являются гражданами других стран. Далее следуют Самегрело - Земо Сванети (1 212), Имерети (1 079), Аджария (1 023), Кахети (449), Квемо Картли (515), Шида Картли (337), Гурия (190), Самцхе-Джавахети (122).

Всего в Грузии выявлено 120 ВИЧ-инфицированных детей, из них 72 – мальчика и 48 девочек. 30 скончались, а трое покинули страну.

Для сравнения: в Грузии в 2020 году скончались 157 ВИЧ-инфицированных, в 2019 году – 116, в 2018 – 135, в 2017 – 127, в 2016 – 168, в 2015 – 94, в 2014 году – 84.

Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.

ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

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