Украина признала грузинский COVID-сертификат

Обмен сертификатами COVID-19 облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию, заявил Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузия и Украина оформили соглашение о признании ковид-сертификатов в двустороннем порядке, что поспособствует увеличению потока туристов между двумя странами, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Глава правительства Грузии пребывает на Украине с официальным визитом.

"Хочу отметить, что обмен сертификатами COVID-19 прошел успешно, и я думаю, что это еще больше облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию", - заявил Гарибашвили.

Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.

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