17:24 22 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с украинским коллегой Денисом Шмыгалем

Украина признала грузинский COVID-сертификат

press-service of the Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2005)
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252644549.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210822/252644579/Ukraina-priznala-gruzinskiy-Covid-sertifikat.html

Обмен сертификатами COVID-19 облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию, заявил Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузия и Украина оформили соглашение о признании ковид-сертификатов в двустороннем порядке, что поспособствует увеличению потока туристов между двумя странами, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Пандемия коронавируса - вакцинация в Сербии китайской вакциной Sinopharm
© REUTERS / Marko Djurica
Сербия признала грузинский сертификат о вакцинации против COVID-19

Глава правительства Грузии пребывает на Украине с официальным визитом.

"Хочу отметить, что обмен сертификатами COVID-19 прошел успешно, и я думаю, что это еще больше облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию", - заявил Гарибашвили.

Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2005)
Теги:
Грузия, Украина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участник ежегодного Хэллоуин-парада собак в Нью-Йорке
Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото
Приволжская фиеста. Кадры самого масштабного фестиваля воздушных шаров в России
Масштабный фестиваль воздушных шаров прошел в России - видео
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться