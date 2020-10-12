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Владимир Вайсс. Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Главный тренер сборной Грузии по футболу: "мы потеряли два очка"

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Грузия – Беларусь — все подробности про матч полуфинала Лиги наций УЕФА (23)
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Вайсс подчеркнул, что нужно особое внимание обратить на ошибки и не повторять их в финале Лиги наций УЕФА против Северной Македонии

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс считает, что в матче Лиги наций УЕФА против Армении, который завершился вничью 2:2, его команда потеряла два очка.

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"После игры с Беларусью я сделал девять изменений в стартовом составе. Мы пропустили быстрый гол, когда находились в меньшинстве (Левану Шенгелия оказывали медицинскую помощь - ред.), но после этого создали ряд опасных моментов и должны были забивать еще в первом тайме. В самой концовке сопернику удалось сравнять счет, и я думаю, что мы потеряли два очка", - сказал Вайсс на пресс-конференции.

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© Sputnik / STRINGER
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При этом словацкий специалист отметил, что, в целом, он доволен игрой, так как его подопечные создали много отличных моментов. Но Вайсс также подчеркнул, что нужно особое внимание обратить на ошибки и не повторять их в финале Лиги наций УЕФА против Северной Македонии.

В свою очередь наставник сборной Армении Хоакин Капаррос считает, что на поле была равная борьба.

"В основном, на поле была равная борьба. Мы неплохо начали встреч, но у соперника было больше голевых моментов. Во втором тайме грузины имели не так много шансов забить, но им все же удалось отличиться дважды. И это неудивительно - Грузия хорошая команда, в составе которой выступают очень сильные футболисты", - отметил испанский специалист.

После ничьи с Арменией сборная Грузии набрала пять очков в группе два дивизиона "С" и занимает в квартете второе место. У Северной Македонии, которая в параллельном матче сыграла вничью 3:3 с Эстонией, такое же количество баллов, но по дополнительным показателям она опережает Грузию. Что касается команды Армении, то после трех сыгранных туров в ее активе четыре очка и третья строчка в группе. Замыкает квартет Эстония, набравшая один балл.

Следующий матч в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии. Армения в этот же день сыграет в Таллинне с Эстонией.

Темы:
Грузия – Беларусь — все подробности про матч полуфинала Лиги наций УЕФА (23)
Теги:
футбол, Грузия


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